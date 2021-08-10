軍公教調不調薪，是由高階事務官組成的「軍公教員工待遇審議委員會」討論後交由行政院長決定，最後結局都是「暫不調薪」。公教警消團體尋求突破，他們今天共同召開記者會要求，「軍公教員工待遇審議委員會」應將公教警消基層代表納入。

全教總理事長侯俊良表示，軍公教在過去20年僅調薪過3次，每次都是3％，等於20年來調薪幅度是9.27％。反觀同一時期民間企業平均薪資的漲幅是29.1％，而與調薪息息相關的經濟數據分別是經濟成長79.72％、重要民生物價指數55.8％，均遠超過軍公教薪資的調整。

侯俊良指出，軍公教警消無法調薪，在於政府不重視軍公教待遇，所謂的「軍公教員工待遇審議委員會」根本沒有代表基層的公教團體代表，等於基層軍公教的聲音完全隔絕於外，以致薪資調整每年都在「政府財政困難」的藉口下被犧牲，形成實質減薪。

台灣公務革新力量聯盟理事長何昀峰說，軍公教警消薪資是否調整，目前單純由人事總處主導的作法，且皆以調3％為慣例，是不夠適切的。台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪表示，長年來警察工作不斷被增添疊加、暗藏許多工時黑數，就現況而言，警察人員薪資也應就事實上的勞動量相應調漲，才是合理的。

消防員工作權益促進會理事盛世傑表示，「軍公教員工待遇審議委員會」的任務不僅是薪資的改善，也包括「待遇改進方案」、「待遇研究發展報告之審議事項」，目前在薪資委員會中完全沒有消防基層代表，他們期待國家可以回應改革公務體系的聲浪，開放薪資委員會透明化、制度化及基層參與。

公教警消團體一致認為，政府部門對於警、消、公務員組工會極力排斥，連薪資調整也不讓基層代表參與討論，根本和專制極權國家的做法無異。因此，要求行政院不要說一套、做一套，應該改革薪資委員會，納入公教團體代表，才不會成為「最壞示範」。