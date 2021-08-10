一對夫妻離婚16年，但為養育年幼子女仍同住不同房。離婚後，男方為滿足性需求經常吵鬧，女方為求平靜生活，被迫同意1周行房1次。去年元月男方又向女方索求性交，但女方以前一天才剛做完拒絕；不料，男方竟強行壓制女方，並因女方反抗、腳踢，憤而毆打對方頭部、掐脖子，最後更硬上性侵得逞，被重判3年6月。

「我覺得自己像一隻被扒光的雞，光溜溜的坐在那裡，到現在都還有那個景象」，女方在審訊時如此說；法官認為，如果不是親身經歷，實在不可能憑空捏造這種情節。

判決指出，楊姓男子與妻子於2007年2月離婚，婚後為養育年幼子女，仍同住在台南市，但未同房。楊男為滿足性需求，屢屢吵鬧，要求與前妻性交，女方為求平靜生活，只得同意以1周約1次的頻率與楊性交。

2020年1月20日下午，女方剛下班返家洗澡，楊男為向前妻求歡，僅著內褲進入對方房間並坐在床上等待，待女方沐浴後僅包著浴巾走出浴室，即要求性交。女方以前一天才剛配合性交為由拒絕，楊男竟無視前妻明言拒絕，利用男性身型的優勢，將對方推倒在床後，壓制女方雙手。

女方掙扎、反抗，一再表示「不要」，還用腳踢楊男；楊被激怒後，竟徒手毆打前妻臉部、頭部。女方因隔日仍要上班工作，為免臉上留下傷痕，轉身臉朝下、趴在床上以閃避攻擊，楊順勢坐在女方臀部，掐住女方頸部、反折其身體，致前妻難以呼吸且疼痛難耐，只能哀求楊男放手。

楊男罷手、停止壓制女方後，女方立即翻身，但因身體劇痛，幾乎沒有反抗的能力。之後，楊對前妻口交，女方仍一再哭喊不要，並大聲呼叫兒子的名字求救，楊回稱「不用叫了，妳兒子不在」，不顧前妻的拒絕及傷痛，強行性侵得逞，還導致女方有左側顏面鈍挫傷、前頸肩部鈍挫傷、前胸上緣 處鈍挫傷、臀部一處壓痛、雙側前臂鈍挫傷、小陰唇系帶擦傷等傷害。

女方於楊男走出房間後，打電話向女兒哭訴遭楊毆打致腰痛、無法動彈，女兒返家途中，又打電話通知其弟弟返家，再由兒子偕同母親前往醫院驗傷、報警。

審訊中，楊男僅承認當天兩人的確有吵架爭執，但否認強制性交，還辯稱「以為就像以前一樣，吵完架就沒事了」；楊的辯護人也認為，女方與楊男離婚後仍同居，即使經常發生衝突，但對楊的性需求仍會配合，頻率高達每周1次以上。觀察女方過往對於與楊發生親密行為的態度，此案除了女方單一指訴外，並無其他 客觀事證足以排除2人係「冷靜後方合意性交」的可能性，要求改判無罪。

不過，法官認為，根據驗傷診斷書，足證女方案發時確有被施以強制力致受傷的情形，醫師診斷的傷勢也與女方指訴遭被告施以強制力的情節相符，加上女方遭被告強制性交前，雙方確有發生激烈爭執及肢體衝突，被告也承認此事，難以想像女方處於身體痛楚且情緒激動的情況下，還會有意願與被告發生性行為，認定強制性侵罪成立，一、二審均重判3年6月，還可上訴。