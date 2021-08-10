民眾黨立委高虹安因多次質詢衛福部、幾乎讓部長陳時中無法招架，表現出色，被點名參選2022年台北市長、新竹市長。高7日鬆口表示若得選民肯定、不排斥參選新竹市長。而她9日深夜突然換臉書大頭貼，將身著黑色西裝外套、別著立法院徽章的舊照，換成穿著白色T恤、紮著馬尾並將牛仔外套扛在肩上，一副「準備上場」的姿態。此照一出，迅速獲得超過5000個讚，大批網友紛紛將其與參選市長做連結。

根據《中國時報》7日報導，高虹安近期積極籌備新竹市黨部及運作，對於頻頻被點名要參選新竹市長，高解釋，目前新竹地區民眾黨只有新竹縣黨部，如今竹市黨部實體位置確定，因疫情未能宣布開幕，不過黨部組織已建立，2022年會推出東區、北區等在地議員人選，目標把服務做好，讓選民多認識，若得到肯定，屆時不排斥選新竹市長。

美麗島電子報董事長吳子嘉8日則在網路直播節目中表示，他個人認為，高虹安選新竹市長有點大材小用，應該去選台北市長。對此，高虹安9日在「宅神」朱學恒的直播節目也回應，自己目前沒有想那麼遠和思考過這件事。

不過，高虹安9日深夜10點35分突然換新大頭，照片有別過往的專業拘謹取向，展現出年輕活力的形象，除獲得超過5000個讚，更讓不少網友認為暗藏玄機，紛紛留言：「準備出擊了？」「很有想像空間的一張照片」、「感覺有玄機」、「行動派的立委，準備出征新竹市？」「新竹準備要女力全開啦」、「期待能更上層樓」。