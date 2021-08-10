加拿大政府多次向中國要求免死的加國公民在大陸運毒案。遼寧省高級人民法院10日對被告羅伯特．勞埃德．謝倫伯格走私毒品上訴一案，二審宣判，裁定駁回上訴，維持死刑原判，並依法報請最高人民法院核准。

「遼寧高院」微信公號10日消息，一審遼寧省大連市中級人民法院認定，被告謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，夥同他人走私甲基苯丙胺（安非他命）222.035公斤，其行為已構成走私毒品罪。根據被告犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度，依法以走私毒品罪判處被告人羅伯特·勞埃德·謝倫伯格死刑，並處沒收個人全部財產。

宣判後，原審被告謝倫伯格不服，提出上訴。遼寧省高級人民法院依法組成合議庭，公開開庭審理此案，認為一審認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程式合法，遂作出上述裁定。

消息稱，二審審理期間，法院依法保障了上訴人謝倫伯格的辯護、使用本國語言參與訴訟等各項權利，聽取了辯護人的辯護意見，並為其聘請了2名翻譯。加拿大駐華大使館官員、人大代表、政協委員、社會群眾等旁聽了宣判。

早在2019年1月16日、5月8日，中國外交部發言人即針對加方請求輕判加毒販一兩度事回應指出，毒品犯罪是世界公認的嚴重罪行。中國司法機關依法審理案件。

據大陸央視新聞2019年1月報導，加拿大公民謝倫伯格因走私毒品罪被大連市中級人民法院判處死刑後，加拿大領導人稱中國「隨意」作出死刑判決，認為死刑是不人道和不恰當的。但有加拿大網民認為，走私200多公斤冰毒是非常嚴重的罪行，加政府不該為了這麼一個惡劣的毒販挑起外交事端。加拿大的媒體也有報導指出，謝倫伯格早在2003年和2012年，就分別因持有毒品和販賣毒品被加拿大法院判刑。

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