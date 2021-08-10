台中市各局處長為第二類人員都已施打疫苗。市議員段緯宇今天質詢時痛批說，市府官員都己施打疫苗，但第一線人員都尚未施打，交通局基層為了爭取可施打疫苗，只好去當志工換取施打疫苗的機會；局處長都不敢替第一線人員爭取打疫苗，只顧自己的權益。

市議員段緯宇今天質詢時，就先問交通地政委員會的地政局長吳存金、交通局長葉昭甫、捷運公司董事長林志盈等局處長，主管是否已施打疫苗？與會的局處長都回答已經打過。

段緯宇痛批局處長自己都已施打疫苗，但第一線的地政局、交通局的人員呢，地政人員是第一線人員，交通局也有很多第一線人員都未施打，他們都跟民眾有密切接觸；局處長只顧自己打疫苗，卻未向市長盧秀燕反映要讓第一線打疫苗，如何讓基層會心服口服。

段緯宇指出，市長盧秀燕讓鄰長先打，很多鄰長是民進黨，施打疫苗也不會投給盧秀燕；令人不解的是，第一線公務人員應該打卻未打。捷運公司第一線人員都打了，但是這些都是不是公務人員，為何可先打？讓他不能接受，施打疫苗不能「大小眼」。