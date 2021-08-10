花東護理人力荒，花蓮門諾醫院2016年時，與馬偕醫護專校合作招收護理公費生，鼓勵地方學子就讀，經5年的教育與實習後，通過護理師證照考試，13位準護理師也在今天正式返鄉服務，「畢業即就業」保障5年工作資格，盼能緩解東部緊張的護理人力。

東部交通不便，護理人力招募困難，執業人員僅占全國5％，門諾醫院2016年與馬偕護專簽約推動「東部護理人員培育計畫」，合辦公費護理專班，首屆16位公費護理生今年7月取得證照後，13位與其他大學專院校護理科系9位準護理師，在今天正式加入門諾醫院。

門諾醫院護理部歡迎生力軍，特地製作影片，給予鼓勵，馬偕護專校長陳裕仁則提醒他們，照顧病患或與他人相處時，要記得「愛人如己」，期勉每位白衣天使們在護理領域發揮所長，將南丁格爾的服務精神持續傳承下去，成為守護大眾健康的使者。

門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長張文信表示，首屆公費護理師結束5年學習生涯進入職場，除展現專業能力，期許大家能透過好品格的塑造及愛人的心，為患者提供全人服務，面對任何困難，彼此間都能有緊密的連結，互相幫助完成使命，讓受照顧者能獲得更多的喜悅與生命的延續。

「20年前在門諾醫院出生，20年後回到原點替更多人服務」，首屆公費護理師吳岑靚說，公費計畫讓自己可無後顧之憂往夢想邁進，習得專業外，同時也能減輕家中經濟負擔，5年後，唯一能回饋的，就是用雙手照顧好每位患者。踏入職場這天，不只是人生轉折點，更是自己送給自己20歲最特別、最有意義的生日禮物。

另位公費護理師陳罕表示，歷經5年的護理教育洗禮，印象最深的就是實習時老師的一段話，「你只是在做應該做的事，但病人就這麼感謝你，那你覺得你做的，真的值得他們感謝嗎？」期許未來即使工作再累，也要保有當初被護理感動的初衷及熱誠。

門諾醫院與馬偕護專合作的第1屆至第6屆護理公費生，目前有近百位就讀，期間門諾亦提供5年全額補助學雜費、生活費及獎學金，保證畢業既就業、5年工作機會，鼓勵地方學子就讀，緩解東部「護理荒」。