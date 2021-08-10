由蔡英文總統召集的司改國是會議，結束至今已滿4年，但司改會10日召開記者會指出，司法院、法務部雖就部份議題有修法、推出新措施，但也有相當多的決議乏人問津，至今無任何進度或實質進展，司改會質疑承諾「會親自緊盯改革進度」的總統，是否還關心？

司改會呼籲，蔡英文總統不應忘記就職典禮上，高呼司法改革時所接受的如雷掌聲，更不應該忘記對人民的改革承諾；應立即重啟停辦的「司改半年報」，重新建立民間與官方充分溝通的橋樑，對各項司改決議的議題，司改會也將持續監督政府推動司法改革。

司改會批評無具體進展的司改議題，都與「避免冤案，提升刑事審判品質」相關，例如設立國家級司法科學組織，整合資源推動司法科學政策，以及其他證物保管、鑑定規範、機構認證與人員證照等，目前全無進度。

此外，司改會指出，以法官、檢察官個案評鑑制度，在新法施行、人民終於可自行請求評鑑後，雖然請求評鑑的案量大幅上升，但一年多施行下來，法官評鑑僅成立1件、檢察官評鑑僅成立2件，而且全部都不是人民直接請求的案件，新法施行後人民請求成立的案件一件都沒有，監督效能反而下降。

司改會成立的民間監督落實司改國是會議決議聯盟表示，蔡總統應協調各機關落實決議，並重啟與民間對話、溝通的機制，重啟「司改半年報」的官民溝通模式，或建立其他有效的監督及意見交流機制，才能兌現對人民的司改承諾。