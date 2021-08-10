中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升級為三級警戒，要求多個行業停業，重創勞動市場，為協助自營作業者及無一定雇主之勞工度過難關，勞動部今天再度祭出「2021年度自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，依投保級距不同可領取1萬元或3萬元生活補貼，原先目標有約190萬人領取，但最後申請僅有184萬5382人，經扣除已領取其他機關同性質補貼者，約3.9萬餘人仍遲未上網登錄申領。

2021年度自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼原本針對要求具中華民國國籍、2019年度個人各類所得總額未達40萬8000元、且於今年4月30日已由職業工會參加勞工保險的自營作業者，延續去年針對月投保薪資未超過2萬4000元以下的勞工，每人補貼新台幣3萬元。

而對於月投保薪資超過2萬4000元，也就是月投保薪資等級在2萬5200元以上的勞工，勞動部說，這也將給予每人新台幣1萬元的補貼；但後來遭詬病未計入去年所得、取得永久居留證外國人等，因而再放寬2020年個人各類所得總額未達40萬8000元、取得永久居留證外國人也可申請生活補貼，最後約有191萬人符合標準。

勞動部勞動法務司副司長郭培榮說，如果民眾不服勞保局核發的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」標準，可先把資格不符的畫面截圖向勞動部反映後，勞保局會再寄發「處分書」，民眾再向勞動部提起訴願，但相較去年的753件自營作業者生活補貼訴願數，今年至今僅有零星件數。