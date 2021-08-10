8月份包括Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet等科技大廠也相繼公布營收及財測資訊，其中，僅亞馬遜的營收和財測不如預期，其餘科技大廠的數據皆表現亮眼，更值得留意的還有，拜登政府校園重啟、美國秋季學生大規模返校在即，帶動的消費支出規模呈現大幅成長態勢，根據Statista統計，2021年的返校支出規模將由去年的339億美元，預估進一步擴張至371億美元。

永豐投信分析，科技支出仍佔返校消費的主要支出項目，特別是目前疫情變化仍有疑慮，Delta變種病毒在美國伺機竄起，預備線上與遠端教學需求，將使得5G數位與雲端配備、軟體與雲端服務等需求不墜，搭配第三、第四季消費旺季成長題材，美國科技股投資價值仍值得留意。

台股掛牌的美股原型ETF，今早以永豐美國科技(00886)和統一FANG+(00757)表現最佳，永豐美國科技(00886)該檔ETF除了鎖定美國尖端科技標的FAAMG之外，也涵蓋雲端運算、5G概念等多元題材，投資組合更多元、更分散，因應大型科技股價震盪俱備緩衝性，美科技股邁向新階段輪動行情。

至於統一FANG+則是成份股聚焦美股十大頂尖科技巨頭，目前10檔成份股有7檔已跨足智能車商機，高度聚焦關鍵晶片技術、自駕系統與應用軟體等。尖牙股指數成份股的特斯拉與蘋果在自駕車領域發展的是「自我流」精品策略，自行開發新晶片與軟體，搭載在自家生產的電動車上。