隨著半導體大廠積極投資，加上晶圓再生新產能開出挹注，辛耘(3583)7月營收4.57億元，年增48.87%，月增59.94%，並創下今年以來單月營收新高。辛耘今年回復成長力道，1~7月營收24.16億元，年增率為35.57%。

辛耘第二季業績比第一季增長；第二季三大業務需求穩定成長，單季營收達10.02億元，比上季穩增4.75%，毛利率回升至43.72%，營業淨利1.78億元，歸屬於母公司業主淨利1.47億元，單季每股淨利1.83元，也挹注上半年持續成長。

辛耘2021年上半年營收19.58億元，年增約32.8%，毛利率35.95%，營業淨利1.9億元，歸屬於母公司業主淨利1.67億元，年增58.25%，每股淨利2.08元。

辛耘第二季隨著半導體大廠持續擴廠，加上晶圓再生新產能開出，帶動公司第二季營收比第一季成長，加上產品組合較佳，獲利也比第一季明顯成長。

展望全年，辛耘目前旗下三大業務展望皆看正向，搭配兩岸再生晶圓分別增產、以及新廠投產，預期第三季營收仍有機會持續成長，全年營收及獲利亦將優於去年。

辛耘有三大業務，包括自製設備、晶圓再生、設備代理，去年設備代理占營收58%；自製設備、晶圓再生之製造業務占整體收比重42%。

辛耘看好市場需求，兩岸晶圓再生今明年同步啟動擴產及建廠計畫。台灣方面，12吋晶圓再生由原本的月產能12萬片，目前增至14萬片。明年預計再新增2萬片。也就是今明兩年將共增產4萬片。

看好中國市場對晶圓再生之需求，辛耘啟動大陸新廠規畫，今年5~6月可跟客戶測試及驗證，年底希望有5~6萬片產能開出。第一階段規畫10萬片，預期明年中填滿。最大產能規劃為每月40萬片。轉投資大陸晶圓再生廠，目標今年損平、明年開始獲利。