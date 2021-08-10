東京奧運落幕，台灣選手此次拿下2金4銀6銅的好成績，締造新的紀錄。本屆東京奧運轉播，愛爾達(8487)獲得許多觀眾與廣告商的支持，各項收視觸及人次與點擊數創新高，新媒體收視總觸及達10億人次，表現亮眼。

16天的東京奧運賽事落幕，愛爾達統計，奧運熱潮讓ELTA.TV用戶數成長近6倍、瀏覽數9000萬次，在付費觀賞的前提下，也跟著中華隊選手一樣創造佳績。東京奧運收視的高點分別在羽球女單金牌戰(戴資穎)、羽球男雙金牌戰(麟洋配)、桌球男單銅牌戰(林昀儒)等賽事。

頻道收視率方面，在戴資穎高人氣的加持下，以逼近20的收視表現，締造MOD收視率的新紀錄。另外，在臉書與Youtube社群媒體上的貼文、精彩花絮、新聞短片等內容，創造出逾30萬次的分享、4億次的影片點擊數、影片＋貼文觸及達10億人次。隨著台灣選手相繼出賽、奪牌，推升東京奧運的人氣與關注度，這股奧運熱潮也讓越來越多觀眾願意支持合法正版的體育賽事轉播。

受限於頻道調度等因素，部份精彩的賽事無法以中文製播僅能於奧運原音頻道播出。愛爾達電視擬將部分未有中文製播的賽事重新錄製中文講評，並擇日在頻道中與 VOD隨選專區中播出。另外，緊接在奧運之後的帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）將於8/24至9/5舉行，台灣也有10位選手將出賽，愛爾達將繼續轉播帕運。

愛爾達今年上半年營收2.9億元，年增26.98％，主要去年沒有大型賽事，營收基期較低，以2016年奧運來觀察，這次東奧等廣告收入將在第3季陸續認列，下半年的營收表現將大幅優於上半年。