盛群(6299)今(10)日除權息，每股配發現金股利4.56元，今股價受到大盤弱勢衝擊，盛群開高走低，盤中股價小跌，呈現弱勢貼息，盛群8月起啟動新一波漲價，第三季營收蓄勢再拚新高。

盛群目前下半年訂單滿載，8月起已經針對產品價格進行調漲，因應客戶重要性有不同的漲幅，幅度約10~15%，故第三季營收成長性會比第二季好，法人看好，有機會拚雙位數成長，營運持續創高機率大。至於第四季，除非晶圓跟封裝再漲價，不然盛群沒有打算在第四季作價格變動，另外，第四季主要觀察封測是不是完全紓解，紓解的話則量會再上來。

半導體產能緊張，盛群在產能洽談部分，目前2022年大部分產能已談定，部分晶圓廠會在8月做最後確認，2022年產能會比今年成長約5%，如果行情還是很熱，後續每一季度還是可以再爭取產能。盛群與晶圓廠合作關係長久，確定的產能無須先預付訂金給晶圓廠；盛群對客戶部分，先前2022年訂單有預收客戶30%訂金，之後重新開放接單沒有再收訂金。

盛群晶圓合作夥伴台灣8吋主要是台積電(2330)、世界(5347)、聯電(2303)、旺宏(2337)；6吋為漢磊(3707)、元隆，以及大陸華虹。

盛群第二季合併營業額為16.7億元、年增加18%，歸屬母公司稅後淨利5.13億元，年增加115%，每股稅後盈餘為2.26元。上半年合併營業額為31.34億元、年增加28%，歸屬母公司稅後淨利8.6億元，年增加124%，每股稅後盈餘為3.8元。