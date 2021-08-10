體操好手李智凱、桌球好手林昀儒在東京奧運大放異彩，分別為我國奪得一面銀牌與銅牌，宜蘭縣長林姿妙今天（10日）在縣務會議中宣布，縣府加碼專案核發參加東奧國手獎勵金，李智凱可獲100萬元，林昀儒可獲得60萬元獎勵金，未來教練如設籍在宜蘭，都可獲得與選手一樣的獎勵金。

李智凱與林昀儒都是宜蘭人，但2人因為就學之故，分別設籍在桃園市、台北市，但李智凱是在宜蘭縣公正國小接受訓練，林昀儒就讀宜蘭國小，2人既是宜蘭人，也都在國小時就嶄露頭角，因此縣府宣布專案加碼。

林姿妙表示，獲得銀牌的李智凱是100萬元獎勵金，林昀儒混雙銅牌30萬元，單打四強30萬元，林昀儒可獲60萬元；獲得金牌是150萬元，如奪牌選手設籍在宜蘭，獎勵金會加倍，奪金獎金會提升到300萬元。

教育處長王泓翔表示，為鼓勵教練可以栽培宜蘭選手，教練培訓出奧運奪牌選手，且設籍在宜蘭，也可獲得與選手同樣的獎勵金，盼能鼓勵教練在宜蘭栽培體育選手，為宜蘭、為台灣爭光。