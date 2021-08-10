我國選手在東京奧運奪下2金4銀6銅，創下佳績。民眾黨立委邱臣遠今日上午召開記者會表示，蔡政府成立體育發展委員會(體發會)5年，但近1年半都沒開過會，連外聘委員任期屆滿超過1年，仍未提名新的人選，外界看不出體改決心何在，政院應重新檢討。

邱臣遠指出，馬政府在2013年將體委會降為體育署，從二級機關降為三級機關，蔡總統在2016年成立體發會，協調各部會的體育發展政策，再由體育署及相關單位負責執行。

邱臣遠說，體發會成員除了各部會相關首長及網球選手盧彥勳外，第1屆的12位外聘委員，有10位超過55歲，平均年齡達61.6歲，第2屆的16位外聘委員中，雖納入羽球選手戴資穎、舉重選手郭婞淳等人，但平均年齡仍高於60.3歲，相較近3屆我國奧運奪牌選手平均24歲，顯然是世代失衡。

邱臣遠認為，體發會的委員結構必須得接地氣，實際了解選手及相關體育需求。

邱臣遠表示，很多被聘為委員的選手，可能因為平時得勤於訓練，因此不見得能出席體發會會議，換言之會議的主角恐怕是年齡偏高的外聘委員，而非選手。

邱臣遠指出，體發會在2019年12月後，就沒有開過會，體發會形同虛設，而第2屆外聘委員任期在2020年7月就已到期，至今1年多，政院也沒有提名新的外聘委員。

邱臣遠主張，政院應重新檢討體育發展政策，要實踐世代平衡，也應召開「國是會議」，採由下往上的改革，而非比較奪牌數目的功利競逐。