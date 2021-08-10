大學招生委員會聯合會召集人、清華大學校長賀陳弘任期屆滿，從8月1日起由中央大學校長周景揚接任，任期3年。不過招聯會副召集人、靜宜大學校長唐傳義則繼續留任。

周景揚表示，理想的社會，應該是每個人做自己感興趣且有能力做的事，不必追求世俗刻板的成功，並懂得利他關懷。他接棒招聯會召集人之後，將集眾人之智服務70所會員大學，幫助大學找合適的學生，學生也能就讀符合自己的天賦和興趣的校系，完成我國高等教育適性揚才的培育理念。

卸任的賀陳弘表示，國內大學招生，從1954年開始大學聯考，到1994年導入多元入學，到2022年更深化的多元入學方案，在運作數十年的考試和申請入學基礎上，正式納入特殊選才、繁星入學以及建立高中學習歷程，各次調整是為了反映社會與產業多元化發展的新需要與連續性。

他說，111大學多元入學方案在106年教育部核定公告之前曾經過許多年各方面大量研商，權衡所調整的程度與快慢，集思廣益，得來不易。而教育特別需要長期的實施積累，才能看見眾人凝聚的智慧發揮效果，他認為高中與大學兩端的運作穩定性很重要，不宜隨時修改制度使教育現場經常變動。

賀陳弘表示，教育的主體性要高於政治的考量，制度的修改一定要經過大學高中長時間分析探討的醞釀沈澱，不宜隨少數意見的即興想法而改變。他期待明年順利導入連動新課綱的111入學方案。