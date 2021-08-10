北市信義區30年老牌「梁記涼麵」遭檢出生菌超標，挨罰3萬元。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

夏天沒胃口，涼麵是最好的選擇，北市衛生局為維護消費者食用涼麵衛生安全，針對連鎖超商、賣場和小吃店等攤販做涼麵食品抽驗，總計抽驗42件，其中有7件初、複抽結果仍不符衛生標準，不合格率16.67％，針對不符規定業者，已依違反食品安全衛生管理法處分，其中包括30年老店「小邵專業涼麵」和「梁記涼麵」也上榜。

北市衛生局表示，國內夏季炎熱，民眾購買涼麵產品頻率增加，針對涼麵製、售業者製作過程有無落實衛生管理，可以衛生指標菌如大腸桿菌群來監測食品是否遭受污染，是找出業者衛生缺失的重要指標之一，如超過法規標準，不僅顯示產品衛生狀態不佳，其製作過程更隱藏潛在食安風險。

違規7間店家，包括北市中山區「俺老鄉涼麵店」的榨菜肉絲涼麵、北市北投區「洪記涼麵」、北市士林區「廟口涼麵」的芝麻涼麵、北市士林區芝山小吃店、北市通化商圈在地30年老店「小邵專業涼麵」、北市信義區30年老牌「梁記涼麵」和北市信義區「空軍涼麵」，皆被裁處3萬元罰鍰。

北市衛生局提醒業者，應檢視環境、使用器具及從業人員衛生管理是否落實食品良好衛生規範準則規定，避免因「冷藏」、「溫度控管不佳」或「製備條件不佳」等因素，進而提供微生物繁殖的機會，發生製售產品超過法定衛生標準。

北市衛生局也提醒民眾，購買涼麵應選擇製售環境乾淨、整潔及商譽良好的店家，最好購買冷藏販售的涼麵，購買後應立即食用完畢，若不能立即食用，則應妥適存放於冷藏7℃以下，涼麵或醬料如有變質腐敗、變色等情形，應避免食用，以免損害自身健康。