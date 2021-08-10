日本將在石垣島派駐陸上自衛隊，搭配射程300公里的反艦飛彈，射程涵蓋北台灣周邊海域，監控共軍船艦，有關日方反艦飛彈與我方反艦飛彈射程涵蓋範圍是否重疊？台日雙方於區域安全上，能否建立互助合作的模式？對此，國防部發言人史順文表示，國防部沒有評論。

史順文強調，國軍會做好戰備整備工作，維護國家安全。我們也會與理念相近的夥伴國家，持續強化軍事交流與合作，提升整體防衛能力，確保台海安全及區域的和平穩定。