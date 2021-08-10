日本將在石垣島派駐陸上自衛隊 國防部：沒有評論 11:212021/08/10 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部發言人史順文少將。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本將在石垣島派駐陸上自衛隊，搭配射程300公里的反艦飛彈，射程涵蓋北台灣周邊海域，監控共軍船艦，有關日方反艦飛彈與我方反艦飛彈射程涵蓋範圍是否重疊？台日雙方於區域安全上，能否建立互助合作的模式？對此，國防部發言人史順文表示，國防部沒有評論。 史順文強調，國軍會做好戰備整備工作，維護國家安全。我們也會與理念相近的夥伴國家，持續強化軍事交流與合作，提升整體防衛能力，確保台海安全及區域的和平穩定。 藍營籲停辦國慶煙火 高市觀光大老急跳腳發聯合聲明 美國結盟制中 是圍堵還是壓制 #反艦飛彈 #將在 #島即將 #派駐 #陸上自衛隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 吳子嘉預測蘇貞昌結局 綠營人士說話了 12:232021/08/10 政治 議員為參加全運會選手施打疫苗請命 運動局：第一階段已完成接種 19:102021/08/09 生活 超級大黃蜂賣不出去 印度想拿來對付大陸 00:012021/08/09 軍事 美媒：包圍台灣 陸航母編隊得先過日本彈雨這關 12:012021/08/06 軍事 宇峻奧汀董事長兼總經理 蟄伏十年轉型成功 劉信把遊戲精品化 04:102021/08/09 財經要聞 俄在千島群島建軍事設施 恐成俄美對抗新前線 22:122021/08/09 國際 時論廣場》美國結盟制中 是圍堵還是壓制（邵宗海） 17:412021/08/07 時論廣場 時論廣場》德艦東來 有何目的（劉必榮） 17:242021/08/08 時論廣場 美中競爭一世代 拜習會難成局 04:102021/08/07 時論廣場 國戰會論壇》台灣在美國圍堵戰略的角色（蕭衡鍾） 08:462021/08/09 海納百川 俄國重建藍水海軍 2023年始建8千噸級驅逐 18:122021/08/09 軍事 政治熱門新聞 民進黨狂打臉13年前的蔡英文 網一句話酸爆蔡政府 - 政治 續推5倍券 林士峰翻鐵證反問蔡政府一句話 - 政治 吳子嘉預測蘇貞昌結局 綠營人士說話了 - 政治 5倍券能防民眾存現金？王世堅一句話再轟政院 - 政治 林昶佐罷免案 中選會：一階段達法定人數 - 政治 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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