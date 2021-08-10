行政院長蘇貞昌今天上午視察仁德三爺溪排水，被問到藍營立委批評，何不用五倍券付政務官薪水？五倍券被認為只有大賣場能賺到錢，攤商跟零售商會喝西北風等議題，他都沒正面回應，強調去年三倍券大成功，創造千億以上效果，地方政府跟進、業界也加碼，這也是為什麼要發振興券，政府是把去年經驗再精進，希望短時間內再創經濟歷史新高。

蘇貞昌說，去年三倍券大成功的原因是高達2333萬人領取並且使用，創造了千億以上的效果，不只地方政府跟進，業界也加碼，連「加油」都優待，這也看出為什麼要發行振興券。面對外界質疑不如發現金，他說，整個紓困都是發現金，已經發了1500多億，900多萬人領取。

他說，振興券正因是全國普發且限期使用，且可以一再循環，業者還會加碼，地方政府還會跟進，效果就在這裡，政府發行五倍券是把去年的經驗再精進。

蘇貞昌強調，希望在這一波受衝擊的內需產業，像餐飲、夜市、零售等都能使用政府即將發行的振興券，在短時間內能跟去年一樣，創同時期經濟歷史新高，幫助受衝擊產業能迅速振興。