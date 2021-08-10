中國國民黨秘書長李乾龍（後排左6）與多位宗教界代表10日宣布，將於新北市三重先嗇宮廟埕廣場舉辦「宗教界護國和瘟暨新冠疫情與0402太魯閣號事件往生者超薦祈福大會」，期盼亡者安息、生者平安。現場各宗教界代表共同點燈祈福，祝願疫情早日遠離。（鄭任南攝）

國民黨主席選戰「朱江對決」白熱化，傳出黨內有人對回鍋再戰黨魁的前新北市長朱立倫砲打黨中央頗有微詞，國民黨祕書長李乾龍今說，這部分他不予置評，他認為心中對黨有意見可以公開表態，但不要有互相攻擊的味道，呼籲國民黨一定要團結，否則2022選舉、2024要重返執政的機會就非常渺茫。

朱立倫宣布再戰國民黨主席，喊出「改變才有希望」口號，並與江啟臣在領導力及恢復駐美辦事處等議題有激烈機鋒，讓部分黨內有人頗有微詞，認為朱砲口對內，持續砲打黨中央。

李乾龍上午在黨中央舉行「宗教界護國和瘟暨新冠疫情與0402太魯閣號事件往生者超薦祈福大會」記者會前受訪表示，他接下來可能要主持選務工作，這部分他不予置評，希望黨內要團結，選舉是一時，大家心平氣和參與選舉，現在看起來朱立倫應會參選到底，江啟臣也會，另外可能也有其他候選人。

李乾龍上午在黨中央舉行「宗教界護國和瘟暨新冠疫情與0402太魯閣號事件往生者超薦祈福大會」記者會。（趙婉淳攝）

李乾龍表示，心中對黨有意見的人，都可以公開表態，但不要有互相攻擊的味道，大家對黨中央應該有善意的諫言，黨中央都虛心接受，他呼籲國民黨一定要團結，若不團結，2022選舉與2024要重返執政的機會就非常渺茫。

李乾龍近來拜會智庫副董事長連勝文、前總統馬英九等黨內重要人士，遭質疑黨務不公正，對此，李乾龍認為，沒有黨務不中立的問題，他強調，相關拜訪請益，都是希望黨國大老能出面呼籲黨內團結，他透露，先前也有拜會前立法院長王金平，重要的執政縣市首長都有去也都會去。

此外，談到今天的祈福法會，李乾龍說，現在人心惶恐，他身為國民黨宗教事務委員會的主委，所以邀請宗教界舉辦祈福法會，也為因新冠疫情、0402太魯閣號事件的往生者，舉辦超薦法會，希望疫情能趕快過去，國內團結抗疫。