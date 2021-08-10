女子87公斤以上的舉重銀牌Emily Campbell(左起)、金牌李雯雯、銅牌Sarah Robles。（美聯社資料照）

奧運史上首位跨性別參賽者，紐西蘭女將哈伯德(Laurel Hubbard)在本屆女子舉重87公斤級以上（無限量級）出場的時間只是很短，成績繳出白卷，但總是歷史性的一刻。賽後奪牌的3位女將對此不知做何感想？事實上有記者真的詢問她們，得到的答案是一片沉默。

Li Wenwen Emily Campbell and Sarah Robles all ignored a question about Laurel Hubbard when asked about their thoughts during a press conference.



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中國大陸女將李雯雯摘得金牌，英國女將坎貝爾(Emily Campbell)獲銀牌，美國女將羅柏絲(Sarah Robles)銅牌。3人在記者會上被問及：「今晚有個歷史時刻，哈伯德是首位參賽的跨性別者，請問你們對這種事有何感受？特別是發生在你們的運動項目？」

3位戴著口罩的女將沉默了近10秒，連麥克風都沒打開，尷尬的氣氛宛如10分鐘那麼長，顯然她們根本沒想過怎麼回答。坐在中間的李雯雯看了旁邊的銀牌坎貝爾一眼，坎貝爾沒有回答的意思，最後是銅牌羅柏絲勉強吐出3個字：「No thank you.」

坎貝爾是賽前有公開表態的參賽者，她表示只要哈伯德遵守國際奧會的規則參賽，她對此沒有任何異議，「她也是人，符合規則就該讓她比，反正我能掌控的只有自己的成績。」這件事沒有掀起太大的波瀾是因為哈伯德沒有拿到名次，如果今天奪走金牌坐在中間的不是李雯雯而是哈伯德，肯定會引來龐大爭議。

李雯雯是女子舉重世界紀錄保持人，本屆舉出了恐怖的總合320公斤，銀牌和銅牌分別為283、282公斤，今年43歲的哈伯德大概得年輕10歲才能做李雯雯的對手。