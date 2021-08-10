全台疫情趨緩警戒降至二級，雙北地區開放餐廳內用，民眾聚餐飲酒機率增加，北市警察局表示，防疫期間酒後駕車違規執法工作不打烊，要求各分局視轄區治安及交通特性積極落實取締酒後駕車勤務，統計餐廳8月1日開放內用後，截至8日共取締酒後駕車計30件，提醒駕駛人切勿心存僥倖酒駕上路。

北市警局交通警察大隊統計，北市實施防疫三級警戒期間，從5月15日至7月26日取締酒後駕車共106件，較去年同期795件減少86％，下降主因是防疫措施下，餐飲、販酒場所禁止內用，但北市已於8月初開放內用，民眾聚餐飲酒機率增加，8月1日至8日取締酒後駕車件數30件，依比例計算較三級警戒期間有明顯增加。

北市警局強調，執行取締酒後駕車勤務均要求幹部勤前確實檢視同仁應戴口罩、酒精、手套等防疫裝備，且不得使用酒精檢知器做初篩檢測，另對於受測者所使用吹嘴均以塑膠套包裝的全新吹嘴，且落實清消程序，避免員警及民眾在酒測過程遭受感染。

為貫徹市府「酒駕零容忍」政策，北市警察局表示持續展現打擊酒駕違規決心，並重視員警及民眾衛生安全，要求員警酒測時應嚴格做好相關防疫措施，再次呼籲民眾，因目前取締酒駕違規處罰提高甚鉅，民眾在駕駛車輛前，應避免有飲用酒類或含有酒精食品，並配合員警施測程序，以維自身權益及駕駛安全。

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