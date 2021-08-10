由於昨天台中西屯區才有民眾佯稱要開戶，持美工刀闖入銀行要搶劫的案件，警方獲報後不敢大意，調閱相關監視器後已經鎖定特定嫌犯，還出動偵查隊到場進行蒐證。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

林健民說，郵局相當低調，抵達現場時就已經將玻璃碎片清理乾淨，目前已鎖定一名叫阿勝在公園附近賣彩券的男子。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

今天上午8點彰化員林一名年約50多歲的男子，欲闖入位在員東路上的郵局，但當時郵局尚未到營業時間，因此郵局人員並未幫他開門，他一氣之下怒敲打郵局的玻璃大門，沒想到整片玻璃門就這樣應聲破裂，隨後男子逃跑留下錯愕的人員，警方目前已鎖定特定人士，正全力追捕當中。

由於昨天台中西屯區才有民眾佯稱要開戶，持美工刀闖入銀行要搶劫的案件，警方獲報後不敢大意，調閱相關監視器後已經鎖定特定嫌犯，還出動偵查隊到場進行蒐證，但郵局人員相當低調，不願做回應，目前全案警方正積極查辦中。

員林警分局員林派出所長林健民表示，警方獲報在今天早上8點10分左右，1名5旬男子從員東路郵局側門ATM櫃位進入郵局，但當時郵局還沒到8點30分營業時間，男子看到郵局內人員並拍打玻璃示意要進入辦理業務，但郵局內人員揮手示意並到營業時間，沒想到男子隨手一揮就將玻璃門拍碎。

林健民說，郵局相當低調，抵達現場時就已經將玻璃碎片清理乾淨，目前已鎖定一名叫阿勝在公園附近賣彩券的男子，因為他敲擊玻璃後遭劃傷，徒步走到公園有轉述給公園的街友聽，目前正全力追查當中，後續逮捕相關人員後將近一步追查犯案動機。