匯豐台灣宣布與台灣睿能創意股份有限公司(以下簡稱 Gogoro)簽署綠色貸款數百萬美元，相關貸款將用於支持Gogoro貿易暨營運資金需求，並為台灣向零碳交通的轉型提供資金。匯豐台灣商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，本次Gogoro的企業綠色融資項目首度跨足消金業務，用以支持Gogoro打造智慧城市永續移動生態，推動社會邁向綠色共榮；該筆貸款亦是匯豐集團承諾在2030年前提供至少7,500億美元永續融資的一部分，需要經過匯豐亞太永續貸款委員會(HSBC Asia-Pacific Sustainable Loans Committee)嚴謹的信用審核和融資管理程序。

睿能創意股份有限公司財務長Bruce Aitken強調，Gogoro這筆綠色貸款代表匯豐台灣認可Gogoro的永續發展目標，以協助該公司在業務項目中繼續為消費者和社會帶來更長遠的價值。

匯豐台灣說明，相較於永續發展表現連結貸款，綠色貸款著重於「專款專用」，意即專門為新增或現有的綠色項目提供融資，除了必須符合國際資本市場協會(Loan Market Association)的綠色貸款原則(Green Loans Principles)，並應包含下列核心要素：一、資金用途：貸款資金明確用於有利於綠色發展或環境效益的項目(包括乾淨運輸、再生能源、綠色建築等)；二、項目評估與挑選過程：借貸方應明確告知環境永續目標，以及如何評估這些目標能夠達成；三、資金管理：借貸方應適當監測貸款資金的使用情況，確保資金用途透明且合理化；四、報告方式：借貸方應定期報告資金用途，直到貸款資金全部提取完畢。