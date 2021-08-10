葉男製作筆錄時的「練車技」白目回答，讓員警相當傻眼。（圖／讀者提供）

1名家住桃園的23歲葉姓男子，8日父親節上午8時許，開著一輛要價近200萬元的黃色野馬跑車，在台南市中西區民生路3度囂張逆向蛇行、闖紅燈，一路飆往安平區，警方調閱監視器以車追人，於9日下午通知他到案說明，葉男在分局製作筆錄時，一副不在乎態度聲稱當時行車民眾模擬「警察追逐」情境練車技，白目言行讓警方超火大，訊後除依危險駕駛告發，另依公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦。

葉男8日上午8時許開著鮮黃色福特野馬跑車，從湯德章紀念公園沿民生路往安平方向行駛，先後在永福路交叉口前、金華路前為了超車，兩次逆向駛入對向車道；通過中華西路後直行，進入安平路3度逆向駛入對向車道，再一路進入安平區，有其他駕駛見狀紛紛走避，深怕撞到賠不起，但行車紀錄器錄下影像投訴。

台南市警2、4分局聯手調出跑車違規影像，依據車號查出車主是家住桃園的23歲葉姓男子，警方先聯絡到葉母，葉母表示葉男不在家，但不知他做何事，經提供警方葉男手機，9日上午警方積極聯絡他到案說明。

葉男9日下午4時到案說明，並製作進1小時的筆錄，他自稱是設計師，對其逆向行駛、闖紅燈等行為並不以為意，並表示，是到台南訪友，把違規的情景想像成「警察追逐」的情境，操練他駕車閃避車技，一臉不在乎的白目應答，令員警聽了相當傻眼。

警方表示，黃色跑車車主已違反道路交通處罰條例的逆向與闖紅燈，前者罰600元至1800元，後者罰1800元至5400元，另訊後依《刑法》公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦。