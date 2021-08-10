台南地檢署會同環保署南區督察大隊開挖勘驗犯罪集團濫倒廢棄物的土地。（台南地檢署提供／洪榮志台南傳真）

台南市龍崎區歐欣公司原訂作為事業廢棄物掩埋場的場區，被非法堆置大量有害廢棄物後，台南地檢署歷經1年多的偵查，進一步發現以65歲王姓男子為首的犯罪集團，長期以濫倒廢棄物為業，還涉嫌利用安非他命供員工半夜工作提神用，4年多來不法獲利高達5億7000萬元，偵辦期間聲押獲准高達14人。全案於10日偵查終結，依違反廢棄物清理法、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴53人。檢方更痛批，王男等人的行為，讓乾淨無汙染的國土環境淪為空談。

2020年5月間，台南市社區大學透過台南地區犯罪防制結盟的檢舉窗口，檢舉龍崎區原訂作為廢棄物掩埋場的歐欣公司場區內，遭非法堆置大量廢棄物，經南檢檢察官劉修言指揮台南市刑大、法務部調查局及環保署南區督察大隊蒐證偵辦。

歷經1年3月的偵查，檢警調環發現，長期支持歐欣公司在當地設置掩埋場的林姓男子，因該公司的廢棄物掩埋場無法順利營運，自行向不法清除處理業者引進廢棄物棄置於該公司場址，藉以凸顯掩埋場不足之問題，並增加新聞曝光度。

經深入調查更發現，以王姓男子為首的不法集團，從2017年起，長期以濫倒廢棄物為業，他們從全台各地載運事業機構所產出的廢塑膠混合物、廢口罩、廢瓦片、營建混合物、廢膠泥、廢汙泥、鋁集塵灰等事業廢棄物，其中更有部分廢棄物係來自知名的口罩、化學大廠，之後將這些事業廢棄物棄置或掩埋在台南市龍崎區、官田區及柳營區等7處公有及私人土地。

偵辦過程中，檢警調環總計蒐證194車次的違法清除處理行為，並執行69次搜索，扣押11部挖土機、大貨車與作案車輛及不法所得700萬元。其中，挖土機與大貨車已於今年8月3日經由偵查中變價拍賣程序，以總價381萬元拍出。

檢方還會同環保署南區督察大隊開挖勘驗14次，經採樣廢棄物及土壤檢驗後，發現部分廢棄物的總銅、總鉛及閃火點，超過有害事業廢棄物認定標準2倍至6倍，還導致其中一處土地的TPH（總石油碳氫化合物）數值，超過土壤汙染管制標準。

此外，檢方更查出王男為使員工得以在半夜從事非法清除處理廢棄物的行為，還免費提供毒品安非他命供員工施用。