《斯卡羅》在岸內糖廠影視基地搭建主場景「台灣府城」聚落。（《斯卡羅》劇組提供／曹婷婷台南傳真）

公視史詩旗艦劇《斯卡羅》將於8月14日首播，劇組今天特別舉行別開生面的線上記者會，台南市長黃偉哲並提前錄製賀詞並贈送「成功啤酒」及「成功洋芋片」，預祝「收視長紅，一定成功！」並歡迎影視業者到台南岸內糖廠影視基地拍攝。

黃偉哲表示，台南擁有豐富自然景觀及歷史建築，加上主打時代場景的岸內糖廠影視基地，要拍出像《斯卡羅》一樣高質感的歷史劇，就是要到台南！《斯卡羅》是岸內糖廠影視基地的第一齣歷史劇，由中央及市府合力補助4000萬搭景拍攝，主場景「台灣府城」聚落由金鐘美術指導許英光親手打造，歷經1年多的時間搭建完成，是市府、文化部及公共電視合作獻給台灣影視業界的首座歷史時代場景。

《斯卡羅》在台南的4大主景，除了在岸內糖廠影視基地搭建的台灣府城，另外還有原德商東興洋行、台南神學院及大內二溪惡地。位於安平區原德商東興洋行為台南市定古蹟，最早期是經營樟腦、砂糖出口買賣；先前即以曹瑞原導演《一把青》暴紅的台南神學院於1903年建立，同樣也是市定古蹟；另外，大內二溪地區特殊的惡地地形，也被曹導看中作為劇中多方角力談判的地點。

文化局長葉澤山說，曹瑞原導演率領台北拍攝團隊，是岸內糖廠影視基地創業並肩作戰的好夥伴，自2018年起市府和劇組一起在閒置多年的岸內糖廠開疆闢土，從無到有、排除萬難，終於完成第1座時代場景，重現明清時期台灣府城街坊、城門、市集及閩南式建築等街廓樣貌。

後續基地的第2座時代場景－日治時期的榮町也將於今年底完成，岸內糖廠影視基地未來將持續作為每一部優質歷史劇後盾，歡迎影視業者多加利用、影視類大專院校也可前來交流參訪。