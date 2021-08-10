台北市基隆河大佳河濱公園，大直橋上游約200公尺處，今天上午9時42分，正在河面上練習的輕艇選手，發現岸邊水面有浮屍，嚇得趕緊報案。警消抵達時撈起，該身分不詳男子已明顯死亡。因現場沒發現證件，轄區警方正擴大調查其身分，並報請檢方相驗釐清死因。