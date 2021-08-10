大佳河濱公園驚見浮屍 輕艇選手嚇得划上岸報警 11:382021/08/10 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消撈起浮屍，由轄區警方調查中。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市基隆河大佳河濱公園，大直橋上游約200公尺處，今天上午9時42分，正在河面上練習的輕艇選手，發現岸邊水面有浮屍，嚇得趕緊報案。警消抵達時撈起，該身分不詳男子已明顯死亡。因現場沒發現證件，轄區警方正擴大調查其身分，並報請檢方相驗釐清死因。 李連杰昔捲槍殺案 他憶當年現場慘況 雨灌高雄傳災情 六龜走山、市區路樹倒廣告布條從天降 #大直橋 #練習 #浮屍 #身分 #警方正 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬路淹大水「驚見美人魚」網友一看照片全傻眼 11:162021/08/10 搜奇 新莊莽男喝茫持木棍挑釁警 遭管束還PO文討拍 15:392021/08/10 社會 台中海邊驚見斷頭男浮屍 警消嚇壞：頭身僅1層皮連著 18:032021/08/07 社會 台中麗水漁港驚見浮屍 死者疑似42歲南投邱姓男子 19:292021/08/07 社會 她夜闖「靈異車站抓鬼」突從頂樓墜落 警反應不單純 13:542021/08/09 搜奇 東奧熱延燒議壇 區區百餘萬墊付款 南市議會熱烈討論1個小時 16:312021/08/09 政治 看屋筆記：淡水區宏盛海都(個案＋價格分析) 09:002021/08/08 建案開箱-新北 台東酒駕死亡車禍增 警方今將大執法 04:102021/08/10 地方新聞 出獄5天想吃牢飯 竟持美工刀搶銀行 04:102021/08/10 社會新聞 大陸人在台灣》你是我見到第一個要去澎湖的人 08:352021/08/10 兩岸徵文 首位奧運輕艇選手張筑涵返台 收盧秀燕特製煎餅：怎捨得吃 14:582021/08/07 體育 社會熱門新聞 控錯過班機「無法陪考」 婦怒告桃機害兒落榜求償148萬敗訴 - 社會 女返家驚見2辣妹躺床喊：「我不認識妳們！」 真相竟是那東西作怪 - 社會 美女師遭酒駕男撞死 救護員淚崩幫恩師CPR：不相信會是妳 - 社會 高大成騎機車躲太陽挨罰 酸「寧可中暑」遭網嗆 本人怒了 - 社會 男啪啪13歲少女恐關10年 法官見她穿「馬甲衣」立判無罪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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