外界批評，體育署的公務預算逐年減半，體育政策跳票；民進黨立院黨團書記長羅致政表示，體育署的公務預算的確是減少，但總體體育署管理監督運動投注的資源是大幅的增加，用在需要的人身上而非行政費用上。

羅致政說，反對黨做一個監督的角色可以被接受，可是千萬不要用片段的資訊過度放大檢視政府的施政，並誤導民眾。

他說，投注的體育資源不是用一個體育署的公務預算就可以片面掩飾，整個體育相關的總體預算，從104年度的97億到現在110度135億，大幅的增加將近40億；民進黨推動的重要前瞻計畫裡面，也高達120億左右是投注在運動資源，更不要說運動發展基金，並採相關的修法，使得投注在運動上的資源也大幅的增加。

他強調，投注更多資源是政府的責任，但是做一個執政黨還是要強調，這幾年下來，民進黨政府對運動的資源投入是遠遠超過國民黨執政時期。

民進黨立委鄭運鵬說，近年來體育署相關經費的總額，過去是公務預算很多，有彈性的運動發展基金反而少，但現在重新分配後，公務預算變少，但是運動發展基金的相關的費用變得很多，這個才能夠用在真的有需要的選手訓練跟培養上面。

他說，總額增加也讓項目做調整，這就表示有更多的預算可以花在需要用的人身上而不是都花在行政費用。