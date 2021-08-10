香港文匯報今天報導，今年4月以來，原本棲息在雲南省西雙版納州猛養子保護區的15頭亞洲野生象從棲息地出發，一路往北遷移，最遠行至昆明市晉寧區，跨越了半個雲南省的象群，引發了全球保育人士關注。8月8日晚8點8分，出走了110天，行走了1300公里的象群，終於渡過雲南玉溪元江，截至記者發稿時，「短鼻家族」15頭亞洲象已經安全回歸到了適宜的棲息地。

4月16日，象群從普洱市墨江縣進入玉溪市元江縣，之後一路向北遷移。各級部門不懈努力，通過適量投食引導、疏堵結合的方法開展助遷工作，北移象群逐漸南返。

為保護大象遷移沿途人象安全，雲南北移亞洲象群安全防範工作省級指揮部組成了30餘名專業技術人員的專業「護象隊」，全程指導布防工作，科學、有序、規範、高效幫助北移亞洲象群向南遷移。同時投入人力、物力、警力、財力全力做好助遷工作。

截至8月8日，全省共出動警力和工作人員2.5萬多人次，無人機973架次，布控應急車輛1.5萬多台次，疏散轉移群眾15萬多人次，投放象食近180噸。野生動物公眾責任險承保公司受理亞洲象肇事損失申報案件1501件，評估定損512.52萬元（人民幣，下同）。目前，已經完成理賠939件，兌付保險金216.48萬元。

專家：象有「記憶地圖」，還可能出走

象群此次大範圍北移回歸後，象群是否還會再次北移？其它象群是否也會出現北移，或者大範圍的遷移？專家給出了肯定的答案。北移亞洲象群專家組成員、雲南西雙版納國家級自然保護區管護局高級工程師沈慶仲說，關於象群是否會再度北移這個問題，答案幾乎是肯定的。歷史上，亞洲象曾經遍布黃河流域至雲貴高原的大片區域，對牠們而言，遷移是一種正常的行為。

遷移有助於野象尋找新的棲息地和開展種群間的基因交流，並且大象的智力水平很高，具有一定的思維能力，對於遷移的路線能夠形成記憶地圖。對生存環境的適應能力也較強，每次成功翻越高山、跨越橋樑或者利用人工設施的經驗都可能得到累積和傳承。隨着雲南野象種群數量的快速增長，野象擴散與遷移十分常見。今後亞洲象還是可能出現大範圍的遷徙事件，可能是「短鼻家族」，也有可能是其他族群或獨象。