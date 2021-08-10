新竹縣55歲住長照照構的徐姓婦人，染疫住院治療後4日解除隔離，但2天後慢性病情加重身亡，醫師在死亡證明載明「新冠肺炎」死亡，引發殯葬人員恐慌，經縣府民政處協調後9日完成火化。

衛生局長殷東成表示，徐姓婦人經確診住院治療後，CT值已高於30，8月4日解隔離，已不具傳染性，從加護病房轉到一般病房持續治療慢性疾病，在解隔離2天後因病情加重死亡，

殷東成指出，醫師在開死亡診明書時沒有說清楚，徐婦死亡原因應是「慢性疾病」，「曾經罹患新冠肺炎」，這樣比較精確，會與醫院溝通避免日後發生類似情形。

東元醫院表示，醫師考量死者是因新冠肺炎住院，治療期間引發慢性病而死亡，CT值已高於30，沒有傳染力，可以解隔離，綜合考量下才開立死者因「新冠肺炎」死亡的證明書，可能引起誤會，將與衛生局及民政處做好橫向聯繫，避免引發不必要的恐慌。

由於死者解隔離且無傳染力，認定不用依傳染病防治法於24小時火化遺體，交由家屬處理後事，經民政處與家屬協調後9日火化，殯葬人員為慎重起見都穿上防護衣，將死者棺木送到竹東火化場，並派人員在現場消毒，完成火化工作。