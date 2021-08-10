華爾街大行高盛、摩根大通和摩根士丹利周一同步下修中國的經濟成長預測，因此前公布的出口增長意外放緩，以及對中國的新冠疫情捲土重來可能削弱經濟活動感到擔憂。

中國周末公布的貿易數據不如經濟學家預期，而周一公布的數據顯示中國製造業通膨升高，可能給該國經濟帶來更大的壓力。

摩根大通將今年中國第三季國內生產毛額（GDP）季增率預測從 4.3%下修至2.0%，並將全年GDP成長預測從9.1%調降至8.9%。

摩根士丹利將中國第三季GDP成長預測調降至1.6%。

高盛將中國第三季GDP成長預測從5.8%下修至2.3%，並將全年成長預測從8.6%調降至8.3%。

摩根大通分析師表示，最近的情勢發展，顯示中國已經疲軟的第三季成長前景將面臨進一步的下行風險，這與Delta變種病毒的擴散、新經濟產業面臨的一連串監管整改，以及市場信心下滑有關。

摩根大通和摩根士丹利都預期中國政府將採取激勵措施應對顯露疲態的經濟。

在貨幣政策方面，摩根大通預期中國人銀可能在第四季調降其主要政策利率5個基點，同時將再兩度調降其銀行存款準備金率（RRR）50個基點，第一次調降預估落在10月，第二次可能在明年1月。

人行上個月已調降銀行存款準備金率50個基點（0.5個百分點）。

摩根士丹利則預期人行今年底前將調降一次銀行存款準備金率，幅度為50個基點，並將在未來幾個月加速發行政府公債，以支持基礎建設投資。大摩表示，中國下半年出口溫和減速，以及在Delta變種病毒導致疫情復燃之際，其國內需求持續放緩，意味著該國可能在未來幾個月加大政策支持的力道。