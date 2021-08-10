台灣高檢署針對疫情三級警戒期間，分析各地檢署偵查案件，發現因疫情警戒人流管制下，刑事案件較去年同期減少1.9萬件，大多數犯罪案件大幅減少，包括酒駕公共危險案件在2個月警戒期間減少9518件，但詐欺及重大刑案卻逆勢增加2350件、29件。另個別地檢署收案數，以新北地檢署減少5698件最多，高居全國地檢署之冠。

高檢署統計，今年5月19日至7月26日疫情三級警戒期間，各地檢署偵查案件新收件數為7萬8995件，較去年同期減少1萬9248件，減幅為19.6％，其中以公共危險罪減少9518件最多，減幅高達60.9％。

其次依序為違反毒品危害防制條例減少2808件，傷害罪減少2406件，竊盜罪減少1279件。但詐欺罪及重大刑事案件於疫情警戒期間未減反增，詐欺罪增加2350件，重大刑事案件增加 29件。

而各地檢署偵查案件新收件數，以新北地檢署減少5698件及減幅37.9％居全國之冠，桃園地檢署減幅僅2.9％，全國最少。

至於三級警戒期間，與疫情相關案件共新收件數340件，其中以散播疫情謠言或不實訊息罪 298件占87.6％最多，另違反傳染病防治法第61條囤積防疫物資或哄抬價格罪新收案件數則呈減少，較去年同期減少15件，減幅93.8％。

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