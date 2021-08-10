台中市農業局長蔡精強在市政會議指出，到9日為止，台中市災損金額約500多萬，受災面積65公頃，以大肚龍井西瓜最多。（盧金足攝）

台中市災損金額約500多萬，受災面積65公頃，以大肚龍井西瓜最多，約33公頃。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

豪大雨中南部災情，農損也很嚴重，台中雨過天晴，市長盧秀燕10日在市政會議表示，天氣雨過天青，希望疫情也趕快雨過天青，大雨造成60多公頃農作物受損，一半以上是西瓜，已爭取農委會現金救助，蔬果受損市場葉菜類上漲4成，避免供需失調，促請中央盡速釋出冷凍冷藏蔬菜，平抑物價，市府加強查察，杜絕有人藉機哄抬物價。

全國警戒調降2級之後，兩個多月來都採線上視訊市政會議方式，今天市府各官處官員首度列席與會。

盧秀燕表示，台中雨過天晴，希望大雨造成災情盡快結束，希望疫情早日雨過天晴，民眾可以過正常生活。

大雨造成蔬果農損大，盧秀燕憂心葉菜類2、3周才能復耕，價格已經上漲4成，避免供需失調，呼籲中央盡速釋出冷凍冷藏蔬菜，平抑物價，市府會請法制局加強查察，杜絕有人藉機哄抬價格。

農業局長蔡精強在市政會議報告農損情況，統計到9日為止，台中市災損金額約500多萬，受災面積65公頃，以大肚龍井西瓜最多，約33公頃，還有少數蔬菜水果，已公告台中相關產品如結球白菜，胡瓜甜椒絲瓜茄子等，可申請現金救助。

蔡精強說，台中市雖然不是受損最嚴重地區，但南部蔬菜產地嚴重受災，蔬菜供應產生短缺問題，短期葉菜復耕需要3周，建議市民可多選擇竹筍、麻竹筍、馬鈴薯等根莖類蔬菜，梨山高麗菜也沒有受損，對葉菜類價格平穩有所幫助。

法制局李善植強調，農產品交易不得壟斷價格，否則將處以6到30萬罰款，颱風造成物價波動，為禁止不肖廠商藉此牟利，法制局配合相關局處會到市場大賣場等稽查，若查獲人為遭縱壟斷價格，依法處理，絕不寬貸。