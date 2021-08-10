黃珊珊臉書北市清零得跳舞 羅致政：遲到總比不到好。本報資料照

台北市副市長黃珊珊今上午在臉書透露，「今天台北市本土確診個案＋0，下午開疫調會議時，恐怕真的得跳舞了」。民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，畢竟遲到總比不到好，希望黃珊珊不是只有今天可以跳舞，每天都可以跳舞。

民進黨立委鄭運鵬說，完成清零是全國國人共同的願望，「民進黨團再一次祝福他們」，但是各縣市政府高興歸高興、興奮歸興奮，每天下午2時正式公布是指揮中心的慣例，希望還是可以繼續維持下去。

羅致政指出，畢竟台北市不能清零，台灣也沒辦法清零，如果每天都清零的話，全台灣就可以繼續維持疫情控制的情況。

鄭運鵬說，恭喜台北市政府及台北市民，在5月中疫情爆發以來第一次達到清零的目標，尤其過去兩個多月，各縣市都陸續達到清零，黃珊珊稍早已經刪文，應該是認為這種提早宣布的行為，並不符合過去的慣例，可能基於尊重慣例刪掉了。

鄭運鵬指出，也希望台北市、新北市可以一起努力，繼續維持清零的目標，相信對於整體的疫情控制有所幫助。

鄭運鵬表示，台北市政府之所以這麼高興，應該是跟台北市長柯文哲曾經在6月16日承諾，「即使沒有疫苗，台北市可以在一個月內完成清零」的目標有關，雖然已經延誤三週左右，不過黃珊珊現在幾乎已經是台北市的防疫指揮官，會這麼高興可以理解。