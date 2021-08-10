【旅奇傳媒/記者-王政】在西拉雅國家風景區內的傳統文化中，以「西拉雅文化」最具代表性。隨著90年代平埔正名運動開始，西拉雅族人開始了「找回自己是誰」的行動，喚醒原住民對文化、族群等的認同，基於對原住民的尊重與保存文化的表現，政府正式定名為「西拉雅國家風景區」，也讓當地融合了日治、台灣農村、原民文化的多元特色。

為了讓在地被更多人看見，交通部於去年起積極推動觀光圈政策，而大西拉雅觀光圈也在政府的積極推動下正式形成，以關子嶺地區為中心向外延伸，包含：白河、南寮、東山、後壁、官田、六甲、左鎮、鹽水等區域，並向北擴展至嘉義中埔及大埔地區。在政府與風管處的積極推動下，觀光圈以體驗觀光、深度旅遊、資源互補的區域整合觀念推動，並結合旅遊通路與商品通路，輔導補強現有區域資源不足的部分，整合食、宿、遊、購、行等優質資源，形成區域產業聯盟，使觀光旅遊停留時間延長、品質提升，建立產銷通路，營造遊客、業者與公部門三贏局面。

雖然因為疫情的侵襲，讓原先火熱的國民旅遊市場按下暫停鍵，但隨著台灣疫情趨於平穩，根據中央流行疫情指揮中心宣布警戒降至第二級， 市場的復甦也將隨之出現。為此，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處宣布「台灣好行─關子嶺線」於今年7 ／ 3 1 起正式復駛，讓民眾能盡情走訪西拉雅的優美風光。

▲隨著台灣疫情趨於平穩，「台灣好行─關子嶺線」正式復駛。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

在西拉雅國家風景區內的傳統文化中，以「西拉雅文化」最具代表性。隨著90年代平埔正名運動開始，西拉雅族人開始了「找回自己是誰」的行動，喚醒原住民對文化、族群等的認同，基於對原住民的尊重與保存文化的表現，政府正式定名為「西拉雅國家風景區」，也讓當地融合了日治、台灣農村、原民文化的多元特色。

走進糖業的興衰史 置身台灣早期農業社會

「台灣好行－關子嶺線」除了連接交通節點─高鐵嘉義站、南靖火車站、後壁火車站，亦串聯享有名聲的台灣四大溫泉之一關子嶺溫泉。其中南靖火車站是日治時期為了因應糖業興盛的業務而建造的火車站，也是嘉義縣唯一保存原貌的木造車站，附近鄉里還保留著早期的眷村風貌，在火車站對面的南靖糖廠休閒園區，除了品嚐招牌的紅豆牛奶冰，戶外廣場更保存當時的五分小火車頭，見證糖業時代的繁華與興衰。

▲有濃濃懷舊味的建築，讓您體驗穿梭時空感。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

▲老建築新風貌，旅遊中尋找新樂趣。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

除此之外，經典小鎮後壁也是必訪的鄉村景點，菁寮老街為前陣子火紅的台劇「俗女養成記」拍攝地，這裡街道兩旁林立熱鬧的商店，有許多傳統融合現代的風格小店，像是傳統阿嬤茄芷袋和客家花布融合現代文化所推出的飲料環保袋、鑰匙圈等產品，體驗踩高蹺的古玩遊戲和傳統零食、木造老房子飄出陣陣的醬油香和米食麵包香，而無米樂社區必吃的割稻飯美食和店內所擺設的老舊自行車、耕田牛車、竹置涼椅和籬笆，完美呈現後壁菁寮老街隨著時代快速變遷，卻依然保有農村純樸文化的特色，讓你彷彿置身在台灣早期的農業社會。

▲展現農業社會風情的雕塑。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

美食＋泡湯一次滿足 歡迎親身感受

熱愛品嘗美食的旅客，則可以搭乘「台灣好行－關子嶺線」前往號稱甕仔雞一條街的仙草埔，大啖來到此處必吃的經典美食─甕仔雞。來到終點站關子嶺，不僅可享受泥漿溫泉帶來的幸福感，除此之外關子嶺周邊的景點更是包羅萬象，有濃濃日本味的關子嶺溫泉老街，體驗穿梭在日本街道的偽出國感，另外在關子嶺站點附近也有大台南公車方便轉乘，可搭乘大台南公車黃12-2公車，約10分鐘即可到達熱門景點火山碧雲寺與水火同源，讓你吃的、玩的、泡的一次滿足。

▲水火同源是當地知名的景點，搭乘公車便可抵達。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

說了這麼多「台灣好行－關子嶺線」好玩的地方與在地特色，但最重要的還是自己親身走一趟，才能真正了解到西拉雅區域的魅力與特色如此與眾不同，趕快相約親友搭乘台灣好行－關子嶺線，遊覽台南知名景點吧！

西拉雅國家風景區管理處也呼籲所有遊客，雖然國內疫情趨於穩定，出遊同時自我防疫工作還是要做好，請大家務必遵守中央流行疫情指揮中心二級警戒指示，除了要勤洗手外，須全程配戴口罩、出入場所落實實聯制，並保持社交安全距離，共同守護大家的健康。

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