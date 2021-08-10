蘇州艾棣維欣生物製藥公司9日發布，旗下新冠DNA疫(INO-4800／pGX9501)，已獲准與北京科興中維不活化疫苗開展探索聯合免疫策略的「加強針」臨床試驗。

該試驗分為兩項，一項為在18歲以上健康成年人接種新冠不活化疫苗後加強免疫新冠DNA疫苗的效果，另一項則對健康成年人及老年人接種不同劑量新冠DNA疫苗並進行不活化疫苗加強免疫的研究。與新冠DNA疫苗進行聯合免疫的不活化疫苗為北京科興中維的克爾來福(CoronaVac)。

實驗採用DNA疫苗與不活化疫苗進行相互交叉的異源初免-加強（Heterologous prime-boost）序貫免疫接種方案，探索受試者在各接種方案下的安全性、體液免疫反應和細胞免疫反應水準等臨床指標。

該款新冠DNA疫苗為艾棣維欣和美國生物製藥公司INOVIO聯合研發，2020年7月獲批在中國進入臨床試驗，一期臨床試驗在上海華山醫院開展。2020年12月，正式進入二期臨床試驗，與江蘇省疾控中心合作在江蘇省展開。

克爾來福目前被全球數十個國家和地區批准使用，並已正式列入世界衛生組織(WHO)緊急使用清單。此前，科興已在進行不活化疫苗第三針的研究。7月下旬，科興公佈二期臨床試驗中期結果表明，接種第三劑後能夠迅速誘導強烈的免疫反應，中和抗體滴度顯著提高，接種第三劑後28天中和抗體滴度比第二劑後28天中和抗體滴度增加了3-5倍，且第三劑與第二劑間隔時間越長，增長倍數越高。

DNA疫苗與mRNA疫苗同屬於核酸疫苗，被稱為第三代疫苗技術。新冠DNA疫苗也是中國疫後佈局的五條技術路線之一。相較於mRNA疫苗，這款DNA疫苗的優勢在於穩定好，室溫下可保持穩定1年以上，在2-8℃下保存期限可達5年。