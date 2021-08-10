知名作家、主持人吳淡如是著名的學霸代表，總給人知性、優雅形象的吳淡如，其實相當親民，她也樂於在社群媒體上分享生活大小事，不過吳淡如卻無端遭酸民嗆聲：「老太婆，原來你還在，也太棒了！」對此，吳淡如不但沒生氣，反而現身說：「謝謝你，能夠活得老是一種幸運」，並表示「你應該希望你媽媽活到100歲吧，我也祝福他喔」，吳淡如高EQ回應被網讚爆。

名模隋棠近日領養一隻退役導盲犬，還祝福老公Tony「晉升四寶爸」，隋棠的溫馨發文吸引吳淡如留言大讚：「恭喜，你真是太棒了」，未料卻有酸民現身嗆：「老太婆、原來你還在、你也很棒！」有網友留言護航吳淡如，反批酸民沒水準。'

吳淡如高EQ回擊酸民。（圖／取材自臉書）

對此，吳淡如在今（10日）早也留言回擊：「能夠活得老也是一種幸運，祝你有這種幸運可以活得跟我一樣老哈哈。歧視女人年紀的男人無所不在，你媽媽是這樣教你的嗎？你應該希望你媽媽活到100歲吧，我也祝福他喔」。

吳淡如事後則在臉書透露，她一點也沒生氣「老本來就是事實，否認也沒用」，吳淡如反而要跟對方說謝謝「希望你也有資格跟我（活到）一樣老」，並反祝對方媽媽長命百歲，吳淡如感慨：「原來當你什麼都無法攻擊別人的時候，可以拿老來當別人的弱點？大家不想長命百歲嗎 哈哈哈」，吳淡如強調，不要讓網路酸民影響自己的心情，而吳淡如高EQ的霸氣回擊，也獲得網友一片狂讚。