【旅奇傳媒/編輯部報導】傳承至今邁入第167年的鷄籠中元祭登場囉。基隆市文化局日前於8/5「2021辛丑雞籠中元祭」記者會，宣布因應疫情期間，今年改為小規模的方式舉辦，重要祭典科儀採線上直播。揭幕記者會並由基隆市長林右昌與宗親會主任委員李騰龍、立委蔡適應、副議長林沛祥等人一同為中元祭系列活動揭開序幕，宣布為期一個月的活動即將正式開鑼。

林市長表示，中元祭的傳承不只是各宗親會一姓傳一姓，更重要的是把這個傳統傳給下一代，今年李姓宗親會非常用心規劃，除了是新跟舊、現代與傳統的結合，另外還有福符口罩、福符鑰匙圈等文創商品，還跟在地青年合作出版「中元涼報」等。今年，文化局還特別設計中元限定「平安爆好運爆米花」，歡迎民眾在家裡邊吃爆米花邊參與中元祭。

▲今年雞籠中元祭改為小規模方式舉辦，重要祭典科儀則採線上直播。 圖：基隆市文化局／提供

今年中元祭相關祭典儀式都會採取線上直播，縮減參與人員，這是因應疫情以及數位時代的群體活動新方式；此外，今年能夠順利舉辦中元祭，林市長特別強調要感謝老大公、好兄弟及眾神明的庇佑，讓基隆在6月27日就開始零確診，才能順利規劃各項活動。

去年中元祭首度推出的平安乖乖包大受好評，市府今年再度推出中元限定「平安爆好運爆米花」，將在中元普度相關活動時送給參與民眾，除表達中元博愛普施之精神，並祈求在疫情逐步趨緩、降級後，台灣民眾平安健康。

▲基隆市府今年再度推出中元限定「平安爆好運爆米花」。 圖：基隆市文化局／提供

基隆市文化局長陳靜萍提到，鷄籠中元祭為文化部指定第一號國家無形文化資產，每年由各姓氏宗親會輪流主普，深具特色且具有指標意義。今年由李姓宗親會第三次輪值主普，面對疫情降為二級仍採「從嚴」處理，希望維繫傳統科儀不輟。而最受基隆市民關心的放水燈花車遊行將於8月21日（農曆7月14日）登場，今年有三大原則：不徒步遊行、不行進表演與不封街管制。

文化局提醒大家，想要獲得中元限定爆米花，請隨時留意官方粉絲團相關活動訊息。

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