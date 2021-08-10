【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本地方推廣觀光不遺餘力，就連人孔蓋都用盡心思發揮創意、與眾不同。老少咸宜的人氣「寶可夢」也運用到人孔蓋上，從2018年12月起至今已有17個都道府縣設置，共193款。

今年7月底，以路卡利歐為首的4款人孔蓋首度在岡山縣登場，設計結合岡山名產水蜜桃、倉敷川遊船、瀨戶大橋的在地元素，以及倉敷美觀地區最經典的白壁、海參壁、格子窗等建築特色，每款都讓人直呼可愛到犯規！若想得知日本全國各地寶可夢人孔蓋的確切設置位置，請前往中文官方網站進行查詢。

▲可愛的寶可夢人孔蓋已設置完成，下趟到訪岡山就有機會巧遇它們！ 圖：©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.／來源

岡山縣寶可夢人孔蓋設置地點：

路卡利歐款：倉敷市下津井田之浦1-1

狩獵鳳蝶&土狼犬款：倉敷市中央2-6-1

敲音猴&白蓬蓬款：倉敷市中央1-18-1

高傲雉雞款：倉敷市阿知2-17

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