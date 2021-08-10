在美掛牌、號稱「AI教育第一股」的「英語流利說」在上市第三年恐黯然走上私有化之路。面對近兩年時間流失73％的付費用戶，加上股價低迷。近日流利說宣佈，公司董事會已收到董事會主席兼CEO王翌、董事兼CTO胡哲人、董事兼首席科學家林暉和PCIL IV Limited（及其附屬投資實體）發出的初步非約束性建議書，計畫以每股普通股（或ADS）1.13美元價格，現金收購上述各方尚未持有的公司全部已發行普通股。

根據《證券日報》引述蘇寧金融研究院高級研究員孫揚表示，私有化要約相當於申請退市，按照美股規定，股價連續30天低每股1美元公司，就面臨退市。流利說股價長期在1美元左右徘徊，未來很大機會被迫退市，不如現在選擇主動退。

回顧2018年流利說上市時發行價為每股12.5美元、市值超過6億美元，上市當日公司股價漲幅一度達到32％。但之後公司股價一路下滑，今年7月26日首次跌破1美元。截至8月9日公司股價收在1.04美元，距上市初累計下跌91.68％。

從數據來看，「英語流利說」從2019到2020的兩年時間流失了73％的付費用戶。分析師認為下滑的直接原因就是微信封殺。2019年5月13日，微信安全中心官方公眾號發佈《關於利誘分享朋友圈打卡的處理公告》，對流利閱讀、薄荷閱讀等在朋友圈「打卡」的誘導分享產品進行治理。