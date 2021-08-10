高雄市前鎮區凱旋夜市前路面連續坍塌，即使副市長林欽榮怒罵官員「做不好就殺了你的頭」也不管用，6天塌2次的天坑被外界酸「吃緊弄破碗」！高市長陳其邁今天上午在議會備詢受訪時強調，凱旋路面塌陷屬於連續性修補計畫，第1次是應急處理，後續已找到漏水地方，陳其邁掛保證說，天氣放晴後，今（10）日可完成修復。
高市前鎮區凱旋夜市前方路面3日出現大面積下陷，副市長林欽榮在意外發生實地現勘發現，塌陷處周圍雖架設警示錐，但該路段仍有風險，認為工務局不應拖到4日上午才開挖搶修，處理態度消極，怒嗆工務局官員「做不好就殺了你的頭！」此話一出，林欽榮因此被外界封了「會殺頭的副市長」。
未料，副市長林欽榮撂下狠話6天後，凱旋夜市前方路面塌陷的同一地點，又傳出下陷的驚險狀況，國民黨籍議員李雅靜到場關心，質疑應是路面工程回填過於倉促所致。
市長陳其邁今天上午在議會受訪時表示，高雄凱旋夜市的路面搶修，那天下大雨屬於應急的處理，因為坑洞比較大，必須先回填，讓道路優先通行，以確保安全；陳其邁說，昨天是連續性修補的計畫，先回填完，後續也找到雨水管線錯接漏水的地方，所以先有應急處理才有後續處理，等天氣一放晴，水利局就立刻著手處理，今天可以順利完成修復作業。
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