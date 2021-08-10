針對下屆台北市選情，前陳水扁辦公室主任陳淞山表示，2022年並非傳統藍綠基本盤，民眾黨黨主席、台北市市長柯文哲能掌握多少淺藍、淺綠、中間選票，不僅對藍綠候選人影響重大，柯本身對年輕選票與中間選票具有影響力，一旦將中間選票「極大化」會讓狀況相當複雜，即便是國民黨立委蔣萬安出馬也未必穩贏。

陳淞山今日（10）接受香港媒體《中評社》訪問表示，2022台北市長選情比較複雜，不像過去傳統藍綠基本盤，柯文哲將是左右結果的關鍵。柯本身能影響年輕選票與中間選票，而台北市又是中間選票極大化的特殊選區，其中的變數就是柯；一旦柯將中間選民、淺藍極大化，就會直接影響到藍綠所推派出的候選人。

陳淞山進一步指出，柯文哲能掌握多少淺藍、淺綠、中間票源，對藍綠兩黨候選人都會造成直接影響，但很難說到底是對哪一黨好，因為情況比較複雜。目前看來，民眾黨應會派現任台北市副市長黃珊珊出來競選，理論上黃對藍營選票影響比較多，但柯在台北市又是另外一個局勢，柯不只擁有本身民眾黨的支持者，還握有討厭兩大黨的淺藍、淺綠選票。

對此，陳淞山直言，若柯文哲讓中間選民、淺藍極大化，就會影響國民黨可能參選人，也就是蔣萬安，台北市又是個局勢「很難講」的選區，屆時蔣也並非一定穩贏；反之，柯也可能讓民進黨中間偏綠的選票流失，必須看柯所產生的效應影響，現在很難直接講對兩大黨誰有利。