台中市光榮國中教師會與教評會成員以言辭恐嚇他校老師，嚴重影響國中老師介聘權益，且對於教育局相關行政調查採取不配合態度，市議員李中認為此歪風不可長，10日前往台中地檢署告發恐嚇及強制罪。

李中表示，教評會有權審查經介聘程序欲前往任職的老師，但教評會沒有權力用言辭來恐嚇老師，讓老師心生恐懼以致不敢前往。光榮國中的教評會與教師會成員的行徑，已經涉嫌組織恐嚇。

李中指出，除教師法30條規定之內容外，教評會不應肆意以其他藉口拒絕審查或做出不聘任的決議，光榮國中教評會認為學校開缺不恰當，但學校提報介聘缺額並不屬於教評會的權力，且該校教評會先是要人事主任否認有數學老師缺額，卻又於七月份開出兩名數學代理(代課)老師缺，這明顯是前後矛盾。

李中說，因為光榮國中教評會不當擴權，讓台中市發生國中老師介聘權益受損這樣讓人遺憾的情事，這股歪風絕不可長，因此他到地檢署來按鈴申告，告發光榮國中教師會理事長與教評會主席，希望檢察官能夠把這件事情調查清楚，糾正部分老師錯誤的觀念與行為，讓教師介聘回歸正軌。