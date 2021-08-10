香港特首林鄭月娥今表示，支持透過本地立法，將大陸全國性法律《反外國制裁法》，列入香港《基本法》附件三在港實施。

林鄭月娥表示，已經向北京中央提交對於在香港實施《反外國制裁法》的意見，支持以本地立法方式，將有關法例引入《基本法》附件三在香港實施，但仍要待全國人大常委會決定。她又說，支持本地立法方式，因為可以肯定會有外部勢力和媒體炒作事件，以弱化香港金融中心地位和外國對香港的信心，希望通過本地立法程序作出澄清，以免別有心用的人可以炒作。

林鄭月娥稱，以公布形式實施的香港國安法是為香港而制定，草擬時已考慮香港情況，並聽取特區政府意見，情況與其他全國性法律不同。她說，《反外國制裁法》的目標是維護國家安全、主權和利益，強調香港有憲制責任履行相關責任，有關法例涉及國家外交，完全符合列入基本法附件三的條件；在未完成相關立法工作前，會以現有法律配合中央的反制裁行動。林鄭強調，最終決定在人大常委會，會支持其所有決定。