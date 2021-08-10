遊民老翁擁巨款，卻被「長得像」的詐騙集團成員冒領走500多萬！一名北市龍山寺80多歲的遊民，實際身份為退休老師，因此在台灣銀行與郵局存有500多萬退休金，但因證件被偷後遭冒充身分被提領500多萬元，法院認為台銀、中華郵政在身份核實上有疏失判賠應還莊姓老翁存款。台灣銀行今(10日)承認有此事，並表示今年1月已賠償334萬元，強調這起案件是台銀監控系統發現異常後報警，最後由警方協尋到莊姓遊民的女兒並提告。

台銀表示，這是2019年時的案子，80多歲的莊姓老翁是國小退休老師，在台銀有月退休俸以及18%優惠存款2本存摺，是在龍山寺的遊民，因遭詐騙集團鎖定，先偷走莊姓老翁的身分證，然後找貌似莊姓老翁的人拿身分證向台銀、郵局申請補發存摺、提款卡，再到自動櫃員機提款。

台銀指出，由於一般領月退休俸的人不會頻繁交易，台銀板橋分行監控系統發現莊姓老翁以往交易情形沒那麼多，在察覺異常後有發書面通知以及電話聯繫，但因莊姓老翁留的地址在嘉義，又一直未能聯絡上，為保護存戶因而將莊姓老翁的提款卡停卡，在不法人士到銀行臨櫃提款時報警，並透過警方協尋到莊姓老翁的女兒，並請女兒提吿。

對於法院認定台銀與中華郵政查核身分機制有漏洞，在受理遺失申請補辦的過程中應該多方比對身分證件、筆跡等，小心查核每一個環節，以確認是否為存款戶本人，台銀與中華郵政確有疏失，因此判賠莊男存款334萬元、189萬元，台銀人員也很無奈，因為不法集團找了長相相似的，又是80多歲的老翁，還拿著身分證來辦理，雖然是台銀主動發現該帳戶有問題，但在一審時接受律師意見，已在今年1月賠償莊家334萬元。