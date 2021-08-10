封測廠超豐(2441)在訂單需求暢旺、稼動率迅速恢復高檔下，2021年7月營收雙位數「雙升」創17.55億元新高。展望後市，由於市場需求仍大於供給，雖面臨原材料短缺及交期不可預測挑戰，公司對下半年營運展望仍樂觀看待，並將基於客戶訂單需求持續擴產。

超豐股價7月底觸及99.5元新高，近期於90.8～96.9元區間高檔震盪。雖然台股今（10）日開低後一度挫跌百點，但超豐在績優題材護體下開高上漲1.59％，隨後雖一度翻黑但表現有撐，11點後站回平盤之上，截至11點半維持紅盤，位居封測族群漲勢前段班。

超豐公布2021年7月營收17.55億元，較6月15.88億元成長達10.5％、較去年同期12.32億元成長達42.41％，改寫歷史新高。累計前7月營收107.84億元、較去年同期80.94億元成長達33.24％，續創同期新高。

超豐雖接連遭逢5月2次跳電及6月移工群聚染疫影響，但第二季營收仍逆勢創高，帶動稅後淨利11.38億元，季增達22.4％、年增達72.7％，連4季改寫新高，每股盈餘2元亦創新高。上半年稅後淨利20.68億元、年增達71.9％，每股盈餘3.63元，亦雙創同期新高。

隨著群聚染疫事件危機解除、降載產線稼動率恢復高檔，超豐7月營收動能迅速回升，再度改寫新高。受惠微控制器（MCU）持續缺貨，音訊、電視、影像感測器晶片等需求續強，目前稼動率維持95～96％高檔水準，訂單能見度已達第四季，下半年營運動能強勁。

超豐總經理甯鑑超先前表示，既有客戶和新客戶下半年對新產品開發及導入需求均相當強勁，配合手機市場回溫及新機發表，應可帶動相關產品業績成長。公司基於訂單需求持續擴產，認為整體市場仍是需求大於供給，續看好下半年需求及營運成長。

甯鑑超指出，超豐上半年接單出貨比（B/B Ratio）為1.08、呈現需求大於供給狀態，預期下半年亦將大於1，將持續擴產因應。價格方面，雖然上游原材料漲勢持續，但超豐基於維護與客戶長期合作關係，董事長暨執行長謝永達表示，下半年將不會再漲價。

新廠建置方面，超豐頭份二廠1月興建、預計明年6月前完工，總面積約1萬坪，可放置800台打線機，預估可貢獻月營收4億元。竹南WT（晶圓測試）二廠4月興建、預計明年6月完工，總面積約3千坪，可放置230台測試機，預計可貢獻月營收5千萬元。