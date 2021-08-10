據財政部統計資料顯示，寵物相關產業銷售額從2008年的155億元，一直到去年突破300億元、達到310億元，相較2008年呈現翻倍成長，從事寵物相關產業的家數也從2008年的3734家，到去年成長到7207家，毛小孩商機也帶動大型賣場、寵物用品店的需求增加，近期信義計畫區旁就有火鍋店歇業後，由寵物店以月租18.2萬元接手，士林還有整棟透天店面，連鎖咖啡業退租後，空置一段時間又見到寵物用品店進場承租。

國內寵物飼主逐年攀升，動物保護資訊網統計，2019年全台家犬貓數量合計約230萬，對比全台將近900萬的家戶數，換算每四戶就有一戶家中飼養貓狗寵物，為數不少的毛小孩帶來線上與實體的寵物商機。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年毛小孩商機蓬勃發展，尤其是都會區的毛小孩商機更可觀，現代人因為少子化與高齡化，更願意花錢在寵物身上，包括大型寵物量販店與店面型的寵物用品店都呈現增加趨勢，甚至還有寵物旅館等行業興起，而這波這波觀光產業不景氣，有些地段不錯的店面空置釋出，租金修正後也見到寵物用品業者逆勢進場承租。

據實價資料顯示，近期信義計畫區旁的忠孝東路五段上，原本經營火鍋的店面歇業後，很快就有新的承租方接手，實價資料顯示，今年6月兩間相連的店面已經以月租18.2萬元出租，換算每坪租金為3560元，而租客就是訴求寵物食品、用品、美容與住宿的「寵物公園」，由於附近就是北市最熱門的信義計畫區商圈，業者應是看好周邊類似型態的業者不多，加上周邊有許多上班族與住戶，趁這波疫情搶進信義區內開設分店。

類似的狀況還有士林夜市文林路上的整棟透天店面，原先由知名的咖啡連鎖業者承租，去年結束營業後後就空置一段時間，不過實價揭露該店面今年5月以23萬元出租，前五年租金23萬元，5~8年月租26萬元，8~10年月租27萬元，而新的承租方也是寵物用品店業者，趁這波店面租金修正而擇優進場。

曾敬德表示，這波不景氣來的又快又猛，有些店家被迫退出市場，有些好的店面因此空置待租，但也有業者打算趁這波店面洗牌，談個較好的租金條件擇優進場，準備迎接疫情受控後的消費商機。