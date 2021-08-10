大型儲能系統及電動兩輪車需求暢旺，AES-KY(6781)下半年營運看好，AES-KY董事長宋福祥表示，整體需求大於供給，且BBU佔比亦較去年好很多，樂觀看待下半年及今年營運，今天股東會通過配息5.3元。

AES-KY今天舉行股東會，由董事長宋福祥及總經理宋維哲親自主持，AES-KY原為新普(6121)非IT鋰電池模組部門，挾長期耕耘IT鋰電池產業技術優勢，7年前開始跨入電動兩輪車等領域，並於前年切入大型資料庫中心工業儲能市場，隨著電動兩輪車及BBU佈局效益顯現，於2020年正式成立AES-KY，以應用於輕量型電動載具與中大型工業儲能系統等高功率鋰電池模組為主要產品，公司亦積極搶進四輪電動車領域，目前與知名車廠合作中，希望3年後能有成果。

全球吹起節能減碳風，且新冠肺炎疫情大爆發，帶動電動自行車需求暢旺，尤其是歐洲及日本地區，整體市場已超過百萬台規模，且中大型工業儲能系統電池模組亦因人工智慧、物聯網、大數據等新興應用推升資料庫中心、邊緣運算、儲存等需求，進而帶動全球資料庫中心佈建，品牌伺服器廠及白牌軟硬體廠紛紛投入研發資料中心伺服器等相關架構，鋰電池取代鉛酸電池於不斷電系統逐漸成為未來趨勢，AES-KY因深耕兩大領域已久，市佔率不斷提升，業績也展現強勁成長力道。

受惠輕量型電動載具在歐洲市場需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組持續出貨，兩大事業同步成長推升AES-KY業績，公司第1季稅後盈餘為6.14億元，年成長3.07倍，單季每股盈餘高達9.29元，隨著傳統旺季來臨，AES-KY自結7月合併營收為9.2億元，月增2.22%，年成長134.43%，累計前7月合併營收為63.51億元，年成長161.95%，已超越去年全年營收。

宋福祥表示，雖然海運等運輸有點緊，但電動載具及大型儲能系統需求都很不錯，整體需求大於供給，且BBU佔比亦較去年好很多，樂觀看待下半年及今年營運。

AES-KY 109年合併營收為63.06億元，年成長29.8%，營業毛利為20.16億元，年成長53.8%，合併毛利率為31.98%，年增5個百分點，稅後盈餘為9.03億元，年成長49.3%，每股盈餘為14.17元。

展望未來，AES-KY表示，終端市場需求樂觀，AES-KY以研發能力與一站式客製化解決方案，將持續擴增新客戶及市場份額，以提升長線獲利及成長動能。