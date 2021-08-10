法國電信商Iliad已同意參與義利電信(TIM)的寬頻固網計畫，也讓Iliad首次跨足義國的固網市場。

Iliad自三年前推出低價服務以來，已佔有義大利行動通訊市場10%的份額。該公司計畫在今年夏季進入固網市場，以滿足後疫情時期對超快速上網的需求。

根據與義大利電信的協議，Iliad將共同投資一家FiberCop的合資公司，該公司經營著從街頭的電信箱連接到家庭網路的最後一哩路。

義大利電信也將提供Iliad光纖網路，使該法國電信商能夠為客戶提供光纖到府(FTTH)的連接服務。

兩名知情人士指出，該協定的財務細節尚未披露，但預計Iliad不會入股該合資公司。

FiberCop的投資計劃包括光纖電纜鋪設，包括城市和工業區，提供每秒超過1G的FTTH連接。

分析師指出，將法國競爭對手引入市場，可以協助義大利電信緩解在固網業務的壓力。