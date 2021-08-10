東奧熱潮延燒 小米官宣蘇炳添成為品牌代言人 12:042021/08/10 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸東奧代表選手蘇炳添成為小米品牌代言人。（翻攝小米官方微博） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小米公司8月10日上午在官方微博宣佈蘇炳添成為小米品牌代言人。小米董事長兼CEO雷軍也在其個人微博發文表示，這位大學副教授依然奮戰在最激烈的男子100公尺賽場，這樣拼搏、不服輸、追求極致的精神，深深打動我，「他說他喜歡小米，他願意代言小米品牌」。 而蘇炳添在東京奧運會上，除在男子100公尺半決賽中，以9.83秒刷新亞洲紀錄，也在8日奧運閉幕式中擔任大陸代表團旗手。 麟洋代言 財部：以企業聯盟解套 中國駐東協大使：美國已成為東亞區域合作最大破壞者 #小米 #蘇炳添 #成為 #品牌代言人 #男子100公尺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧英雄大賞 舉重女神勘比劍聖武藏 麟洋配化身柯南 04:102021/08/10 運動天地 劉嘉玲保養心法「接受自己的美」 04:102021/08/10 娛樂新聞 Kona EV打頭陣 Hyundai在台啟動新能源車佈局 10:152021/08/10 汽車情報-汽車新聞 財報有喜高價股 外資追捧 04:102021/08/09 財經要聞 蘇貞昌喊五倍券等同現金 藍委要綠官薪水改領五倍券 20:552021/08/09 政治 要懂得接受自己的美 55歲劉嘉玲曝保養心法 14:152021/08/09 娛樂 蘇揆續推5倍券 遭批整人券 04:102021/08/09 財經焦點 桃與千葉縣締結紀念5周年視訊互贈禮 15:152021/08/09 政治 須與土銀業務策略聯盟 麟洋配代言 財部提B2B解方 04:102021/08/10 金融．稅務 《興櫃股》乂迪生、金鑫教育 打造中台灣最大數位學習基地 10:022021/08/10 財經 《國際產業》雷諾結盟吉利 開發中韓油電混合車市場 09:452021/08/09 財經 兩岸熱門新聞 不滿設台灣代表處 陸外交部召回中國駐立陶宛大使 - 兩岸 陸專家：立陶宛就台灣問題挑釁 直接影響中立兩國關係政治基礎 - 兩岸 社評／別急著嘲笑大陸整改 - 焦點新聞 - 旺報 離家出走110天後 雲南亞洲象群踏上回家路 - 兩岸 陸制定卡拉OK違規曲目清單制度 危害國安、統一的通通不准唱 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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