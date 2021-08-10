小米公司8月10日上午在官方微博宣佈蘇炳添成為小米品牌代言人。小米董事長兼CEO雷軍也在其個人微博發文表示，這位大學副教授依然奮戰在最激烈的男子100公尺賽場，這樣拼搏、不服輸、追求極致的精神，深深打動我，「他說他喜歡小米，他願意代言小米品牌」。

而蘇炳添在東京奧運會上，除在男子100公尺半決賽中，以9.83秒刷新亞洲紀錄，也在8日奧運閉幕式中擔任大陸代表團旗手。